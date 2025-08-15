"Свалям моя треньор": Голият Григор Димитров тренира Ейса (СНИМКИ)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново е на корта. 34-годишният хасковлия няма да играе в последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ, но отново тренира на корта и се усмихва!

Българинът претърпя операция след "Уимбълдън" заради частично разкъсване на гръден мускул и засега не се знае кога точно ще се завърне обратно в игра, но очевидно това не му пречи да бъде в добро настроение, за което основна роля има неговата любима - Ейса Гонзалес.

Снимка: Instagram

Актрисата получи своя първи тенис урок от най-добрия възможен учител - голият до кръста Григор Димитров!

"Как оценявате моите тенис умения?", пита гаджето на Григор.

Мексиканската актриса и певица пусна атрактивни снимки от свои тренировки с първата ни ракета. Това явно е приятната част от неговото възстановяване от контузията.

Снимка: Instagram

Тя също така закачливо добави, че вече е започнала да сваля "своя треньор"...

Grigor Dimitrov’s girlfriend, Eiza Gonzalez, shares some photos of Grigor teaching her how to play tennis:



“I’m hitting on my coach”



(via Eiza’s IG) pic.twitter.com/mmM9JzXcLV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 15, 2025

;

