"Свалям моя треньор": Голият Григор Димитров тренира Ейса (СНИМКИ)
Горещо е на корта...
Снимка: Instagram
Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново е на корта. 34-годишният хасковлия няма да играе в последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ, но отново тренира на корта и се усмихва!

Българинът претърпя операция след "Уимбълдън" заради частично разкъсване на гръден мускул и засега не се знае кога точно ще се завърне обратно в игра, но очевидно това не му пречи да бъде в добро настроение, за което основна роля има неговата любима - Ейса Гонзалес.

Снимка: Instagram

Актрисата получи своя първи тенис урок от най-добрия възможен учител - голият до кръста Григор Димитров!

"Как оценявате моите тенис умения?", пита гаджето на Григор.

Яник Синер най-накрая си призна: Имах късмет срещу Григор!

Мексиканската актриса и певица пусна атрактивни снимки от свои тренировки с първата ни ракета. Това явно е приятната част от неговото възстановяване от контузията.

Снимка: Instagram

Тя също така закачливо добави, че вече е започнала да сваля "своя треньор"...

;

Тагове:

гол операция григор димитров контузия треньор корт тренировка Открито първенство на САЩ ейса гонзалес

