Борислав Младенов на 25: Пожелавам си победа над Австрия! (ВИДЕО)

България излиза за задължителен успех срещу Австрия в предварителните квалификации за световното първенство. Двубоят е в събота в Ботевград и може да го гледате пряко по bTV Action. Студиото ни започва в 1:30 ч.

Росен Барчовски няма да може да разчита на най-резултатния играч от мача с Нидерландия - Александър Стоименов, който пропуска последните две срещи заради контузия.

"Пожелавам си само здраве , щастие и баскетболни успехи"

“Аз си пожелавам да бъда здрав, пожелавам си само здраве, щастие и баскетболни успехи, но си пожелавам най-вече утре да се опитаме да спечелим мача", коментира един от лидерите в отбора ни Борислав Младенов, който днес навърши 25 години.

"Не е важно с колко точки ще бием, важна е победата. Знам, че са важни точките, но първо да се опитаме да спечелим мача, после ще гледаме точките. Трябва да сме агресивни. В Австрия първите 20 минути не бяхме агресивни, бяхме ги проспали. Събудихме се в третата и четвъртата част. Трябва да сме по-агресивни и с по-голямо желание", допълни още синът а легендарния №12 Георги Младенов.

Той говори и за контузията на Александър Стоименов, както и за включването на Лъчезар Тошков в състава на "трикольорите".

“Сашо е доста важен играч, както и Данчо Минчев и Брандън Йънг, но Сашо е много важен играч за нас и това малко или много ще се отрази. Пак трябва да компенсираме с много други неща, трябва всеки да е малко повече от нужното, да гледаме да стоим един до друг в такъв момент, просто да играем заедно и да се опитаме да дадем максимума.

Лъчо може да даде енергия. Той е супер добър защитник, супер добър гард в нападение за отбора. Доста може да даде в нападение и в защита", смята националът.

Кадри: Sportal.bg

