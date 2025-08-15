bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Борислав Младенов на 25: Пожелавам си победа над Австрия! (ВИДЕО)

България - Австрия - събота, 17:30 ч., пряко в ефира на bTV Action

България излиза за задължителен успех срещу Австрия в предварителните квалификации за световното първенство. Двубоят е в събота в Ботевград и може да го гледате пряко по bTV Action. Студиото ни започва в 1:30 ч.

Росен Барчовски няма да може да разчита на най-резултатния играч от мача с Нидерландия - Александър Стоименов, който пропуска последните две срещи заради контузия.

"Пожелавам си само здравещастие и баскетболни успехи"

Аз си пожелавам да бъда здрав, пожелавам си само здраве, щастие и баскетболни успехи, но си пожелавам най-вече утре да се опитаме да спечелим мача", коментира един от лидерите в отбора ни Борислав Младенов, който днес навърши 25 години.

Саша Везенков пред bTV: Отиваме надолу, но нека видим защо (ВИДЕО)

"Не е важно с колко точки ще бием, важна е победата. Знам, че са важни точките, но първо да се опитаме да спечелим мача, после ще гледаме точките. Трябва да сме агресивни. В Австрия първите 20 минути не бяхме агресивни, бяхме ги проспали. Събудихме се в третата и четвъртата част. Трябва да сме по-агресивни и с по-голямо желание", допълни още синът а легендарния 12 Георги Младенов.

Той говори и за контузията на Александър Стоименов, както и за включването на Лъчезар Тошков в състава на "трикольорите".

“Сашо е доста важен играч, както и Данчо Минчев и Брандън Йънг, но Сашо е много важен играч за нас и това малко или много ще се отрази. Пак трябва да компенсираме с много други неща, трябва всеки да е малко повече от нужното, да гледаме да стоим един до друг в такъв момент, просто да играем заедно и да се опитаме да дадем максимума.

Лъчо може да даде енергия. Той е супер добър защитник, супер добър гард в нападение за отбора. Доста може да даде в нападение и в защита", смята националът.

Кадри: Sportal.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Александър Стоименов - момчето, което играеше на измислени кошове и стигна до националния отбор (ВИДЕО)

Тагове:

България рожден ден национали ботевград австрия георги младенов защитник btv action борислав младенов Александър Стоименов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

АЗ Алкмаар - европейският кошмар на Левски

АЗ Алкмаар - европейският кошмар на Левски
България е на полуфинал на световното!

България е на полуфинал на световното!

Левски привлече македонски защитник

Левски привлече македонски защитник
Игра 6 минути във Висшата лига, сега подсилва ЦСКА

Игра 6 минути във Висшата лига, сега подсилва ЦСКА

Последни новини

Министър Иван Пешев пред bTV: Търсим терен за нов Национален стадион (ВИДЕО)

Министър Иван Пешев пред bTV: Търсим терен за нов Национален стадион (ВИДЕО)
АЗ Алкмаар - европейският кошмар на Левски

АЗ Алкмаар - европейският кошмар на Левски
11 000 на стадиона! Арда приема Ракув в Кърджали!

11 000 на стадиона! Арда приема Ракув в Кърджали!
Левски привлече македонски защитник

Левски привлече македонски защитник
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV