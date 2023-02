Краля седна на трона в НБА (ВИДЕО)

Леброн Джеймс отново доказа защо заслужава място сред най-великите в НБА. Краля стори немислимото, след като се превърна в най-добрия реализатор за всички времена в историята на редовния сезон. Срещу името на суперзвездата на „Лос Анджелис Лейкърс“ вече личат 38 390 точки, с което задмина предишния рекорд, принадлежащ на Карим Абдул-Джабар.

Легендата може да се похвали с 38 387 точки и подобри това постижение през 1984 година. Той присъстваше в „Крипто Арена“, където Джеймс пренаписа историята при загубата на „езерняците“ от „Оклахома Сити Тъндър“ със 130:133 в мач от Западната конференция. Крилото се нуждаеше от 36 точки, но финишира с общо 38, а историческият момент настъпи в края на третата част, когато отбеляза и вдигна цялата публика на крака.

One photo, 76,777 points. All time greatness. #ScoringKing pic.twitter.com/EJdWZTQZe6

Последва кратка церемония, в която участие взе семейството на Джеймс, самият Джабар и комисарят на НБА Адъм Силвър. Именно първите двама поздравиха 4-кратният шампион. „Този рекорд не бе подобряван почти 40 години. Много хора смятаха, че това няма да се случи. Поздравявам Леброн за това постижение“, каза Силвър.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH