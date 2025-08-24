Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Кошмарът на ЦСКА продължава! Тимът от Борисовата градина загуби с 0:1 от ЦСКА 1948 в "червеното" дерби от шестия кръг на Първа лига.

Единствения гол тази вечер отбеляза Мамаду Диало. Мавританският нападател се разписа в 37'. Попадението е трето за него в Първа лига, след тези срещу Септември и Монтана.

Кошмар и след Кошмара

Така тимът на Душан Керкез остава без победа преди седмия кръг - антирекорд за ЦСКА. Досега най-късният първи успех през кампанията е от далечния сезон 1984/1985. Тогава, в мач от шестия кръг, отборът от "Армията" печели с 3:0 срещу Берое в Стара Загора.

До момента ЦСКА е с един изигран двубой по-малко спрямо първоначално предвидените заради отложената среща с евробоеца Арда. През настоящия сезон "червените" имат 3 равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна и 0:0 с Черно море, както и вече две поражения - 0:1 от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

След успеха - едва трети в 14 мача срещу ЦСКА, ЦСКА 1948 се изкачи до третата позиция, която заема с 13 точки. Толкова имат и Лудогорец и Левски. ЦСКА е на другия полюс - 14-и с актив от 3 точки.

В седмия кръг ЦСКА 1948 гостува на Левски, а ЦСКА - на Славия.

Съставите

ЦСКА: 1. Густаво Бусато (К) – 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова (46' - 13. Браян Кордоба) – 2. Пастор (81' - 23. Илиан Антонов), 8. Давид Сегер (64' - 73. Илиан Илиев), 99. Джеймс Ето’о (81' - 30. Петко Панайотов), 6. Бруно Жордао, 3. Сейни Санянг (64' - 11. Мохамед Брахими) – 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов – 2. Диего Медина, 88. Адама Траоре, 21. Емил Ценов (К), 15. Фурат Солтани – 34. Петър Витанов, 12. Ваниньо (46' - 33. Уилям Фонкеу) – 11. Георги Русев (90' - 77. Елиас Франко), 10. Борислав Цонев (66' - 20. Браян Собреро), 67. Федерик Масиел (90' - 96. Драган Гривич) – 93. Мамаду Диало (75' - 94. Атанас Илиев)

