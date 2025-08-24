bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол БГ Футбол

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА

Тимът от Борисовата градина с антирекорд - без победа до седмия кръг

Кошмарът продължава! ЦСКА 1948 също удари ЦСКА
Lap.bg

Кошмарът на ЦСКА продължава! Тимът от Борисовата градина загуби с 0:1 от ЦСКА 1948 в "червеното" дерби от шестия кръг на Първа лига.

Единствения гол тази вечер отбеляза Мамаду Диало. Мавританският нападател се разписа в 37'. Попадението е трето за него в Първа лига, след тези срещу Септември и Монтана. 

Кошмар и след Кошмара

Така тимът на Душан Керкез остава без победа преди седмия кръг - антирекорд за ЦСКА. Досега най-късният първи успех през кампанията е от далечния сезон 1984/1985. Тогава, в мач от шестия кръг, отборът от "Армията" печели с 3:0 срещу Берое в Стара Загора.

До момента ЦСКА е с един изигран двубой по-малко спрямо първоначално предвидените заради отложената среща с евробоеца Арда. През настоящия сезон "червените" имат 3 равенства - 1:1 с Ботев Пловдив и Спартак Варна и 0:0 с Черно море, както и вече две поражения - 0:1 от Локомотив Пловдив и ЦСКА 1948.

Снимка: Lap.bg

След успеха - едва трети в 14 мача срещу ЦСКА, ЦСКА 1948 се изкачи до третата позиция, която заема с 13 точки. Толкова имат и Лудогорец и Левски. ЦСКА е на другия полюс - 14-и с актив от 3 точки.

В седмия кръг ЦСКА 1948 гостува на Левски, а ЦСКА - на Славия.

Съставите

ЦСКА: 1. Густаво Бусато (К) – 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова (46' - 13. Браян Кордоба) – 2. Пастор (81' - 23. Илиан Антонов), 8. Давид Сегер (64' - 73. Илиан Илиев), 99. Джеймс Ето’о (81' - 30. Петко Панайотов), 6. Бруно Жордао, 3. Сейни Санянг (64' - 11. Мохамед Брахими) – 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

ЦСКА 1948: 1. Петър Маринов – 2. Диего Медина, 88. Адама Траоре, 21. Емил Ценов (К), 15. Фурат Солтани – 34. Петър Витанов, 12. Ваниньо (46' - 33. Уилям Фонкеу) – 11. Георги Русев (90' - 77. Елиас Франко), 10. Борислав Цонев (66' - 20. Браян Собреро), 67. Федерик Масиел (90' - 96. Драган Гривич) – 93. Мамаду Диало (75' - 94. Атанас Илиев)

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

цска загуба ЦСКА 1948 антирекорд Душан Керкез

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)
Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч

Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч
Ботев Враца развали празника на Добруджа

Ботев Враца развали празника на Добруджа
Бившата на Гришо влезе в Залата на славата (ВИДЕО)

Бившата на Гришо влезе в Залата на славата (ВИДЕО)
Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Грандиозен гаф на красива журналистка в Германия (ВИДЕО)

Последни новини

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)
Ботев Враца развали празника на Добруджа

Ботев Враца развали празника на Добруджа
Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч

Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч
Когато Реал Мадрид спаси Реал Овиедо от фалит

Когато Реал Мадрид спаси Реал Овиедо от фалит

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV