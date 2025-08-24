Кирил Десподов се завърна с победен гол

Ударно завръщане в игра за Кирил Десподов! Капитанът на националния отбор донесе победата на ПАОК с 1:0 срещу гостуващия АЕЛ Лариса в откриващия кръг от сезона в гръцкия шампионат.

Крилото влезе в игра на почивката и се разписа секунди след това. Андрия Живкович овладя топката и центрира, а Десподов я прати в мрежата с прецизен удар с по-слабия си ляв крак.

Националът не беше играл от 30 март, когато записа 32 минути при победата с 3:2 над АЕК в Атина в плейофите на първенството.

Десподов герой

Голът е под №22 за Десподов с екипа на солунския гранд, като той има и 25 асистенции в 92 мача във всички турнири.

В следващия кръг ПАОК приема Атромитос, докато АЕЛ е домакин на Кифисиа.

През седмицата на Десподов и компания предстои домакинство на хърватския Риека в мач-реванш от плейофите на Лига Европа. Преди седмица "Двуглавия орел" отстъпи с 0:1 като гост.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK