Ботев Враца развали празника на Добруджа

Елитният футбол се завърна в Добрич, но Ботев Враца развали празника! Добруджа отстъпи с 0:2 на северозападния тим в първото си домакинство на ст. Дружба в родния шампионат от 22 години насам.

Врачани спечелиха с два гола на Мартин Петков - в 5' и 41'. Така юношата на Левски донесе първи успех за Ботев от началото на сезона.

В класирането отборът на Христо Янев се изкачи до седмото място с актив от 7 точки - 1 пред "жълто-зелените". В следващия кръг Добруджа гостува на друг новак - Монтана, докато Ботев приема Черно море.

Снимка: Lap.bg

Двубоят

Днес Ботев поведе още в 5', когато Мартин Петков направи добавка, след като вратарят Галин Григоров точно бе спасил изстрел на Мартин Смоленски.

Добруджа отговори в 35'. Тогава полузащитникът Малик Фал скочи най-високо при изпълнение на корнер и с глава прати топката в мрежата на Евтимов. Попадението му обаче не бе признато от VAR съдията Валентин Железов, който забеляза игра с ръка на Фал и главният рефер Волен Чинков се съобрази с това.

Отмененият гол сякаш даде допълнителен импулс на гостите от Враца и те успяха да поведат с 2:0 в 41'. Владислав Найденов центрира ниско от десния фланг, топката попадна в Мартин Петков, който я овладя и стреля, за да направи Григоров безпомощен за втори път.

Снимка: Lap.bg

В 67' Добруджа пропусна невероятна възможност да намали изоставането си чрез Милчо Ангелов. Централният нападател на домакините стреля с глава от границата на вратарското поле, но стражът на врачани Димитър Евтимов я закова с крак на голлинията, преди да улови.

В 75' втори гол на домакините в мача бе отменен. Този път това стана след решение на главния съдия Волен Чинков, който прецени, че Ангелов извършва нарушение срещу бранител на гостите, преди Айкут Рамадан да прати топката във вратата на Евтимов. В ответната атака Божидар Пенчев можеше да покачи на 3:0, Григоров беше на висота.

Снимка: Lap.bg

