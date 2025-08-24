bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

Националът подписа с Апоел Тел Авив, който ще домакинства в София

Борислав Младенов ще играе в баскетболната Евролига! Националът премина в Апоел Тел Авив. Гардът - син на легендата Георги Младенов, подписа договор за 3 години с "червените".

Апоел Тел Авив е носител на трофея от втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп. Като такъв, израелският тим получи право на участие в Евролигата. Заради напрежението в Близкия Изток обаче, Апоел ще домакинства в София.

През последния сезон 202-сантиметровият Младенов игра за Миньор Перник и Левски, като записа 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач.

Снимка: Lap.bg

25-годишният Младенов бе и водещ реализатор за националния отбор на България по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.

При Везенков и Милър-Макинтайър

Той ще бъде третият българин в Евролигата през идния сезон, след голямата ни звезда Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда).

 
 
 
Сезонът в Евролигата започва на 30 септември, при това... в София! Тогава Апоел ще домакинства на испанския гранд Барселона. 

Снимка: Lap.bg

Програмата на Младенов и компания

Апоел - Барселона, 30 септември 2025
Апоел - Макаби Тел Авив, 8 октомври 2025
Апоел - Монако, 23 октомври 2025
Апоел - Партизан, 29 октомври 2025
Апоел - Баскония, 11 ноември 2025
Апоел - Реал Мадрид, 25 ноември 2025
Апоел - АСВЕЛ, 4 декември 2025
Апоел - Цървена звезда, 16 декември 2025 
Апоел - Жалгирис, 30 декември 2025
Апоел - Дубай Баскет, 6 януари 2026
Апоел - Париж, 9 януари 2026
Апоел - Анадолу Ефес, 20 януари 2026
Апоел - Байерн Мюнхен, 29 януари 2026
Апоел - Валенсия, 5 февруари 2026
Апоел - Емпорио Армани Милано, 26 февруари 2026
Апоел - Виртус Болоня, 19 март 2026
Апоел - Панатинайкос, 4 април 2026
Апоел - Фенербахче, 7 април 2026
Апоел - Олимпиакос, 9 април 2026

