И Борислав Младенов ще играе в Евролигата! (ВИДЕО)

Борислав Младенов ще играе в баскетболната Евролига! Националът премина в Апоел Тел Авив. Гардът - син на легендата Георги Младенов, подписа договор за 3 години с "червените".

Апоел Тел Авив е носител на трофея от втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп. Като такъв, израелският тим получи право на участие в Евролигата. Заради напрежението в Близкия Изток обаче, Апоел ще домакинства в София.

През последния сезон 202-сантиметровият Младенов игра за Миньор Перник и Левски, като записа 20,8 точки, 7,2 борби, 3,4 асистенции, 1,6 откраднати топки и 1,4 чадъра средно на мач.

Снимка: Lap.bg

25-годишният Младенов бе и водещ реализатор за националния отбор на България по време на завършилите преди дни предварителни квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г.

При Везенков и Милър-Макинтайър

Той ще бъде третият българин в Евролигата през идния сезон, след голямата ни звезда Александър Везенков (Олимпиакос) и натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър (Цървена звезда).

View this post on Instagram (@hapoeltlvbc)

Сезонът в Евролигата започва на 30 септември, при това... в София! Тогава Апоел ще домакинства на испанския гранд Барселона.

Снимка: Lap.bg

Програмата на Младенов и компания

Апоел - Барселона, 30 септември 2025

Апоел - Макаби Тел Авив, 8 октомври 2025

Апоел - Монако, 23 октомври 2025

Апоел - Партизан, 29 октомври 2025

Апоел - Баскония, 11 ноември 2025

Апоел - Реал Мадрид, 25 ноември 2025

Апоел - АСВЕЛ, 4 декември 2025

Апоел - Цървена звезда, 16 декември 2025

Апоел - Жалгирис, 30 декември 2025

Апоел - Дубай Баскет, 6 януари 2026

Апоел - Париж, 9 януари 2026

Апоел - Анадолу Ефес, 20 януари 2026

Апоел - Байерн Мюнхен, 29 януари 2026

Апоел - Валенсия, 5 февруари 2026

Апоел - Емпорио Армани Милано, 26 февруари 2026

Апоел - Виртус Болоня, 19 март 2026

Апоел - Панатинайкос, 4 април 2026

Апоел - Фенербахче, 7 април 2026

Апоел - Олимпиакос, 9 април 2026

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK