Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч

Златото отиде при италианката София Рафаели

Българска федерация по художествена гимнастика
Българска федерация по художествена гимнастика

Стилияна Николова е световна вицешампионка на обръч! Абсолютната европейска шампионка по художествена гимнастика стигна до сребърен медал в Рио де Жанейро, след като изигра отлично композицията си.

Родната грация получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Среброто е трето за Стили, както и за България. То идва след второто място в многобоя и отборната надпревара.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

Рафаели над всички

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 и от Мондиала в Рио 2025 София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана пета с 28.950.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

