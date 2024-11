ЛеБрон Джеймс: Ще гласувам за Камала Харис

Един от най-великите баскетболисти в историята ЛеБрон Джеймс обяви подкрепата си за Камала Харис дни преди президентските избори в САЩ. Той направи това чрез видео, публикувано в X.

"За какво изобщо говорим тук?? Когато мисля за моите деца и моето семейство и за това как ще израснат те, изборът за мен е ясен. Гласувайте за Камала Харис!!!", написа под поста си звездата на ЛА Лейкърс.

What are we even talking about here?? When I think about my kids and my family and how they will grow up, the choice is clear to me. VOTE KAMALA HARRIS!!! pic.twitter.com/tYYlTmQS6e