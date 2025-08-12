В Сърбия определиха Гидженов за "Плейбой". Припомнят връзката му с тенисистка

Един от най-изявените български футболни съдии Радослав Гидженов си спечели прозвището "Плейбой" в сръбските медии.

Той ще бъде главен съдия на реванша от третия квалификационен кръг за Лигата на конференциите между Хибърниън и Партизан. Мачът е в четвъртък, 14 август, а в първата среща в Белград "черно-белите" загубиха с 0:2. Тогава съдията изгони Вукашин Джурджевич от Партизан още в 34-ата минута, така че в Сърбия са доста чувствителни на тема "рефери".

И логично Гидженов влезе в полезрението на медиите, но не с работата си на терена, а с... любовните си връзки.

Тенисистката

"Български плейбой ще е съдия на Партизан в Шотландия: Заби най-красивата тенисистка, следи за правилата в Хърватия! Бурната биография на Радослав" - това е заглавието на сръбския "Курир".

В статията става ясно, че колегите доста са се разровили за информация около Гидженов. И със съжаление отбелязват, че той няма публични профили в социалните мрежи.

"Футболният съдия от България има повече от интересна биография. В родината му го наричат "плейбой". Дълги години бе във връзка с бившата тенисистка Елица Костова, а списъкът от дами, с които е засичан, е дълъг.

Нейният "Инстаграм" профил практически е единственото място, в което може да го намерите в социалните мрежи, тъй като няма изобщо лични профили. Бившата тенисистка, която стана модел, от време на време публикуваше общи снимки с вече бившия си любим, а българските медии често пишат за него заради стилът му на обличане и брадата му, която винаги е "под конец", анализират в Сърбия.

View this post on Instagram A post shared by Elitsa Kostova (@imelitsakostova)

В Хърватия

Споменато е, че Гидженов е първият чуждестранен рефер, който е ръководил мач в Хърватия. През 2022 г. по програма на УЕФА той свири на Вараждин - Горица заедно с Георги Минчев и Георги Стамболджиев.

Но пък за отзивите на съдийството му у нас не се споменава нищо.

Снимка: Lap.bg

Гидженов е сочен за един от най-добрите съдии у нас, като често му се поверяват напрегнати мачове в първенството.

През настоящия сезон той ръководи Левски - Монтана, ЦСКА 1948 - Септември, ЦСКА - Черно море. В Европа му бе поверен Кайрат - КуПС от втория квалификационен кръг за Шампионската лига.

Снимка: Lap.bg

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Статистики за двубоя от Висша лига между Хибърниън и Рейнджърс