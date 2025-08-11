bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ти мене лайкваш ли ме: Чорбаджийски ще обяснява на Керкез

Поредната буря в ЦСКА този път започна онлайн

Един лайк разрази поредната буря в ЦСКА. Той принадлежи на халфа Георги Чорбаджийски и може да коства бъдещето му в отбора.

Въпросният лайк е под подигравателен пост в Instagram, насочен срещу треньора на "червените" Душан Керкез. Публикацията е отпреди десетина дни във фен страница на Ботев Пловдив и в нея се предвижда скорошно уволнение на специалиста, който до края на миналия сезон водеше "жълто-черните".

Ироничният текст гласи: "Душане, май няма да можеш да вземеш зимната шуба! Коледа ще празнуваш в чужбина".

Първоначално се появиха информации, че съдбата на 20-годишния Чорбаджийски вече е решена и той със сигурност ще бъде преотстъпен в друг клуб от Първа лига. bTV обаче разбра, че това не отговаря на истината.
Футболистът ще трябва да даде обяснение за своята постъпка пред треньора. Едва след разговора между двамата ръководството ще вземе окончателно решение.

В първия отбор, но резерва

Георги - брат на бившия защитник на ЦСКА Божидар Чорбазджийски, е юноша на клуба. Той така и не успява да се пребори за титулярно място.

От началото на сезона халфът взе участие в три мача на "червените" с общо едва около 60 минути. Той се появи от резервната скамейка в двубоите срещу Ботев Пловдив (1:1), Спартак Варна (1:1) и Черно море (0:0), а срещу Локомотив Пловдив не намери място в групата.

Чорбаджийски е поредният играч, с когото Керкез има проблем. Треньорът вече прати във втория отбор заради нарушаване на дисциплината крилото от Косово Зюмюр Бютючи. 

