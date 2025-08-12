bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Как физическата активност подобрява психичното състояние?

Ползите са много

Често мислим за физическата активност единствено като начин да подобрим фигурата или да повишим издръжливостта. Но спортът има много по-дълбок ефект – той въздейства пряко върху психиката. Всяко движение активира сложен механизъм от хормони, невротрансмитери и мозъчни връзки, които влияят на настроението, способността за концентрация, устойчивостта на стрес и дори на усещането за щастие.

Каква е връзката на движението с мозъка и психиката?

При всяко физическо натоварване тялото освобождава ендорфини – естествени химикали, които действат като обезболяващо и повишават здравето на психиката и чувството за благополучие, обясняват експертите на аптеки Гален. В допълнение, движението стимулира производството на серотонин и допамин – хормони, които регулират съня, апетита, енергията и мотивацията. Това прави тренировките едно от най-добрите естествени средства срещу тревожност и депресия.

Ползи от редовната физическа активност за психичното здраве

Физическата активност не е решение само за тялото – спортът е здраве и за емоциите и психиката. Ето защо:

- подобрява настроението – спортът е доказан начин за освобождаване на ендорфини. Те действат като естествени „антидепресанти“ и повишават усещането за радост и спокойствие;

- намалява нивата на стрес – редовната активност намалява нивата на хормона кортизол – основният виновник за усещането на напрежение, безпокойство и психическа умора;

- подпомага борбата с депресия и тревожност – умерените тренировки понижават симптомите на депресия, а при хора с тревожност подобряват усещането за контрол и сигурност;

- увеличава концентрацията и умствената яснота – движението подобрява кръвообращението към мозъка, а с това – вниманието, паметта и креативността;

- повишава самочувствието – всяка физическа цел, която постигнете – без значение дали е по-добро време за пробег, или просто повече енергия – допринася за увереност и самоуважение;

- подобрява качеството на съня – спортуващите хора заспиват по-бързо и спят по-дълбоко. Сънят от своя страна е критичен фактор за здравето на психиката ви.

Освен това физическата активност осигурява чувство на принадлежност и социализация. Груповите спортове, фитнес класовете или дори съвместни разходки създават възможности за социален контакт, което е важно за психиката при изолация и емоционална самота.

Съвети за поддържане на добра физическа активност в ежедневието

Мнозина искат да бъдат активни, но се затрудняват да съчетаят това с натоварения си график. Ето няколко реалистични начина да превърнете движението в част от живота си и да подобрите психиката си:

- започнете с 15-20 минути на ден –  дори кратка разходка е по-добра от пълна липса на активност. Постепенно ще увеличите времето и интензивността;

- изберете активност, която ви доставя удоволствие – не е задължително да тичате или да вдигате тежести. Танци, колоездене, йога или плуване, всичко е подходящо, ако ви носи удоволствие;

- създайте ритъм и постоянство – планирайте тренировките си като част от графика си, също като работна среща или личен ангажимент.

Не прекалявайте – ако се чувствате прекалено уморени или напрегнати, изберете по-лека форма на движение, като разтягане или разходка, съветват специалистите на аптеки Гален.

Съчетанието на редовни упражнения с добри хранителни навици и режим на сън създава отлични условия за здраве на психиката ви. Спортът е достъпен, ефективен и безопасен начин да се справите със съвременните предизвикателства – от хронична умора до тревожност.

