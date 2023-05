НБА легенда спечели над $3 млн. от потник на Джордан

За оригиналния Дрийм тийм на САЩ от олимпийските игри през 1992 г. в Барселона може да се напише книга. Това е първият национален отбор на американците, който включва професионални играчи от НБА.

Част от звездната селекция на покойния Чък Дейли е и Карл Малоун. Бившият баскетболист на Юта Джаз реши да се възползва от това, че е делил една съблекалня с имена като Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и Лари Бърд.

Малоун продаде на търг част от артикулите на бившите си съотборници от далечната 92-ра година.

BREAKING: the Michael Jordan 1992 Olympic "Dream Team" Game-Used, Photo-Matched, Signed, Inscribed Jersey has sold in our Dream Team Auction.



Final sale price: $3,030,000pic.twitter.com/dZY9U2gZDB