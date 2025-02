Официално: Сделката на века в НБА е факт!

Голямата сделка в НБА е факт! ЛА Лейкърс и Далас Маверикс официално обявиха трейда на Лука Дончич и Антони Дейвис.

Размяната е тройна, като към Лейкърс се присъединяват още Макси Клебер и Маркийф Морис, а в Далас отиват Макс Кристи и Джейлън Хууд-Скифино.

Yes, it really happened. Welcome to Los Angeles, Luka. pic.twitter.com/XdlZZ5IfNo