Олимпиакос предлага нов договор и 2 млн. евро на сезон на Везенков

В Олимпиакос са решени на всичко, за да задържат Александър Везенков в своите редици.

Гърците ще му предложат нов договор, информира Матео Андреани.

Not only Nikola Milutinov. Olympiacos Piraeus wants to keep the main part of the roster. Kostas Sloukas renew is at the last stage (3 year / 1.8 Million €).

Oly strongly wants to persuade Sasha Vezenkov to avoid the NBA temptation. A new 4 year contract (2 million / year) ready…