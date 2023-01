Плашат турски баскетболист: Ще ти отрежем главата!

Черни облаци са надвиснали над главата на Енес Кантер. Баскетболистът бе обявен за терорист от президента на Турция Реджеп Ердоган.

Държавният глава определи награда от половина милион долара за всяка информация, свързана местоживеенето на бившия играч на „Бостън Селтикс“.

Заплахите към турчина с американски паспорт не закъсняха и в социалните мрежи, където бе заплашен с отрязване на глава.

„Докато на някои шегите по темата изглеждат забавни, самата награда изобщо не е забавна. ФБР работи по моя случай и събира всекидневна информация за опасни хора, назначени да ме убият", написа той в Twitter.

While the memes are funny, this bounty is no joke.

The FBI is on my case collecting data daily on the dangerous people being hired to murder me.

Be aware when you post as a joke, it’s collected into the data pool and creating inaccurate results.