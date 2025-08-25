bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Велосипеди за четвърт милион изчезнаха по време на Обиколката на Испания

От буса на лидерите

Велосипеди за четвърт милион изчезнаха по време на Обиколката на Испания
Reuters

Велосипеди на стойност 250 000 евро изчезнаха по време на емблематичната обиколка на Испания, позната като "Вуелта". 

Потърпевши са от тима на "Visma-Lease a Bikе", в чиито редици е лидерът във временното класиране Йонас Вингегор. 

Кражбата е станала в... Италия. 

Липсващи

Тази година "Вуелта" започна в Торино, а след втория етап на надпреварата от буса на тима са изчезнали 18 велосипеда

Снимка: Reuters

Превозното средство на механиците е било паркирано пред хотел, в който са настанени колоездачите. Три от велосипедите са намерени в близката гора

От отбора уточниха, че щетите могат да достигнат 250 000 евро

Участието на Вингегор и тимът му обаче не е застрашено. Те ще продължат да карат във "Вуелта", след като механиците успели да сглобят велосипеди от наличните рамки. 

С части им помогнали и от конкурентните отбори. 

Старт - финал

"Вуелта" стартира в Торино на 23 август. Четвъртият етап ще премине през Франция. 

От петия етап надпреварата влиза в Испания. 

Снимка: Reuters

Победителят ще стане ясен на 14 септември в Мадрид.

Тагове:

