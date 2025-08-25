bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Счупени ракети и нерви: Медведев вилнее в Ню Йорк (ВИДЕО)

Руснакът загуби още в първия кръг на US Open

Да имаш добра психика е едно от най-важните качества, което всеки спортист трябва да притежава. А Даниил Медведев е прекрасен пример за слаба психика. Руснакът е известен с бурния си характер, като още веднъж го показа на корта, този път на US Open.

Медведев отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, след като претърпя поражение от французина Бенжамен Бонзи с 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6 след 3 часа и 46 минути игра.

Високо напрежение

Руснакът влезе в спор със съдията Грег Алънсуърт малко преди края на третия сет, когато Бонзи водеше с 5:4 гейма и сервираше за победа. Французинът обаче сгреши при първото си подаване, когато фотограф навлезе в пределите край корта.

Алънсуърт изгони фотографа, но прецени, че е добре да отсъди нов първи сервиз за Бонзи заради краткото прекъсване. Това действие вбеси Медведев, който губеше мача и последва 5-минутна разправия. "Той иска да си ходи. Не иска да бъде тук. Плащат на мач, а не на час", извика 29-годишният тенисист на един от микрофоните зад съдийския стол.

"Какво каза Райли Опелка? Какво каза Райли Опелка?", продължи Медведев, припомняйки думите на своя колега от февруари, че Алънсуърт е "най-лошият съдия в Тура".

Последваха бурни освирквания от трибуните, които Медведев посрещна с усмивка и реши още повече да нажежи обстановката, като жестикулираше към публиката да продължи с неприличните възгласи. Съдията на няколко пъти се опита да укроти зрителите на мача, но всеки път Медведев продължаваше все по-силно да ръкомаха.

В крайна сметка победителят в US Open от 2021 г. загуби, като за пореден път си тръгна с няколко счупени ракети.

"В онзи момент Бенжамен имаше мачбол на свой сервис и мислех, че с мен е свършено. Очаквах да има втори сервис, да загубя точката и така да се приключи. След това обаче съдията отсъди първи сервис. Мина ми през ума да направя по-лоши неща, но не мога, защото сме на корта и трябва да спазваме правилата. Изразих недоволството си, а впоследствие се оказа, че феновете също не са доволни и не се наложи да ги насърчавам особено. Докато всичко това се случваше, си помислих, че би било забавно да завърша кариерата си с такъв мач на US Open", сподели Медведев след мача. 

