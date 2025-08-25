Роки на паркета: Баскетболна звезда се сби с противниковия отбор (ВИДЕО)

Доминиканската република победи Аржентина с 84:83 в мач за FIBA ​​AmeriCup 2025, който обаче завърши с неприлични сцени, включващи звездата на островната страна Дейвид Джоунс-Гарсия.

Масов бой

Доминиканската република постигна втората си победа в турнира след оспорван мач, в който Аржентина водеше в резултата в продължение на 35 минути. Островната държава обаче изпрати мача в продължения и да спечели драматично с 1 точка разлика. Така страната от Карибите зае еднолично първото място в Група С, като все още няма поражение.

След края на срещата обаче ситуацията ескалира, като двата отбора се сбиха на паркета. Кадри от публиката, споделени в социалните мрежи, показват как играч на Аржентина инициира контакт с Дейвид Джоунс-Гарсия. Последва и намесата на съотборници от двата тима и всичко трябваше да се укроти, но тогава Джоунс-Гарсия изтича, за да нанесе удар върху аржентинки играч.

Así fue el escándalo del final. pic.twitter.com/DnTAwIjOkN — Carlos Altamirano (@altamirano45) August 24, 2025

Според слуховете, FIBA може да спре правата на DJG, защото той е продължил агресията след първоначалната атака, въпреки че във видеото се вижда, че гардът на Сан Антонио Спърс не е започнал физическата конфронтация.

Този инцидент може да сложи край на страхотното представяне на Джоунс-Гарсия в турнира, като на сметката си той има 21 точки, 8,5 борби и 4,5 асистенции средно на мач.

