Плащат 75 000 долара, за да видят чакан рекорд на Леброн

Леброн Джеймс е на път да покори един от най-големите върхове в историята на НБА. Суперзвездата на „Лос Анджелис Лейкърс" се нуждае от още 89 точки, за да задмине рекорда на Карийм Абдул-Джабар и да се превърне в най-великия реализатор в историята на редовния сезон в най-силното първенство на света.

Към този момент крилото може да се похвали с 38 299 точки и се приближава до постижението на Джабар с всеки изминал мач. Прогнозите сочат, че това ще се случи на 8 февруари (сряда), когато „езерняците“ ще домакинстват на „Оклахома Сити Тъндър“.

Tickets for Lakers-Thunder on Feb 7, when LeBron is projected to break the all-time scoring record, are selling for as much as $75,000 each!pic.twitter.com/U0AUQnvfhn