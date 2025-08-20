Ето ги! Ламин Ямал и Ники Никол са заедно! (ВИДЕО)

Още едно доказателство за връзката между 18-годишната звезда на Барселона Ламин Ямал и певицата Ники Никол!
Двамата бяха забелязани да се разхождат в Монако!
Любовният живот на Ламин Ямал винаги е бил обект на спекулации. Той отпразнува европейската титла с Испания заедно с Алекса Падила, но скоро се появиха спекулации, че тя му е изневерила.
След нея имаше доста момичета, с които младият футболист беше свързван. Сред тях е и певицата Ники Никол, която явно е новата му изгора.
Аржентинката първо присъства на скандалния рожден ден на футболиста, а след това и на контролата на Барселона с Комо.
Преди дни двойката бе засечена в Монако да обикаля магазините.
Те бяха и на яхта, но без да споделят общи снимки, а отделни. Феновете обаче видяха сходства.
Дали връзката им ще е сериозна? Предстои да разберем!
