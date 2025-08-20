Ето ги! Ламин Ямал и Ники Никол са заедно! (ВИДЕО)

Още едно доказателство за връзката между 18-годишната звезда на Барселона Ламин Ямал и певицата Ники Никол!

Двамата бяха забелязани да се разхождат в Монако!

Спекулациите

Любовният живот на Ламин Ямал винаги е бил обект на спекулации. Той отпразнува европейската титла с Испания заедно с Алекса Падила, но скоро се появиха спекулации, че тя му е изневерила.

След нея имаше доста момичета, с които младият футболист беше свързван. Сред тях е и певицата Ники Никол, която явно е новата му изгора.

Аржентинката първо присъства на скандалния рожден ден на футболиста, а след това и на контролата на Барселона с Комо.

В Монако

Преди дни двойката бе засечена в Монако да обикаля магазините.

Те бяха и на яхта, но без да споделят общи снимки, а отделни. Феновете обаче видяха сходства.

Дали връзката им ще е сериозна? Предстои да разберем!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK