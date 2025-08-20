bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Бокс

Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Познахте ли я?

Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф изглежда се е посъвзела след скандалите около личността й.

Тя публикува снимки от телевизионно участие, на които изглежда доста различно - с изправена коса и нежен грим, въпреки че "преживява един от най-трудните периоди в живота си".

Боксьорката от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван попаднаха в епицентъра на скандал с половата идентичност на Игрите в Париж 2024.

Снимка: Getty Images

"Не съм мъж"

И двете боксьорки бяха дисквалифицирани от световното първенство през 2023-а, причината бе провалени полови тестове, които доказват наличието на мъжки XY хромозоми.

Имане Хелиф: Не съм мъж!

Въпреки това, Хелиф и Лин бяха допуснати до участие на олимпийските игри миналото лято, където и двете спечелиха златни медали - съответно в полутежка категория и категория перо.

 
 
 
Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Imane Khelif (@imane_khelif_10)

Тестове за пола

На по-късен етап новата Световна боксова асоциация разпореди задължителни полови тестове преди всеки турнир. Само няколко седмици след това Хелиф се отказа от участие в боксова надпревара.

Снимка: Getty Images

През юни на бял свят излязоха тестове, които твърдят, че Имане Хелиф е "биологичен мъж", а това доведе до призиви за отнемането на олимпийското й злато.

Тагове:

скандал трансформация бокс външен вид олимпийски игри олимпийска титла париж 2024 имане хелиф тестове за пол биологичен мъж

