Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф изглежда се е посъвзела след скандалите около личността й.

Тя публикува снимки от телевизионно участие, на които изглежда доста различно - с изправена коса и нежен грим, въпреки че "преживява един от най-трудните периоди в живота си".

Боксьорката от Алжир и Лин Ю Тин от Тайван попаднаха в епицентъра на скандал с половата идентичност на Игрите в Париж 2024.

"Не съм мъж"

И двете боксьорки бяха дисквалифицирани от световното първенство през 2023-а, причината бе провалени полови тестове, които доказват наличието на мъжки XY хромозоми.

Въпреки това, Хелиф и Лин бяха допуснати до участие на олимпийските игри миналото лято, където и двете спечелиха златни медали - съответно в полутежка категория и категория перо.

Тестове за пола

На по-късен етап новата Световна боксова асоциация разпореди задължителни полови тестове преди всеки турнир. Само няколко седмици след това Хелиф се отказа от участие в боксова надпревара.

През юни на бял свят излязоха тестове, които твърдят, че Имане Хелиф е "биологичен мъж", а това доведе до призиви за отнемането на олимпийското й злато.

