Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)

Специален подарък „За Миа“

Instagram

Суперзвездата на Барселона Ламин Ямал зарадва внучката на Стоичков. Миа получи екип с автограф от испанския национал.

Майка ѝ Михаела използва социалните мрежи, за да покаже подаръка и да благодари на Ямал.

Миа е единствената внучка на Модерния ляв. Момиченцето навърши 8 години миналия септември, а легендата я определи като най-важния човек в своя живот.

"За Миа"

"Винаги съм вярвал и живял с ОСМИЦАТА! Знакът на безкрайността, с който вървя цял живот! От днес осмицата има ново и още по-важно значение за мен! Моята прекрасна внучка Миа става на 8 години! Прегръщам те, принцесо!", написа Стоичков.

С №8 на гърба Камата игра почти през цялата си кариера, като носи тази фланелка, както в ЦСКА, така и в Барселона.

Кавалерът на "Златна топка" за 1994 г. има и внук - Христо-младши, който проплака за първи път на 16 октомври миналата година. Той е син на малката дъщеря на Стоичков - Христина, и нейния любим Карлос Креспо.

Дядо Стоичков за внука: Има бая голяма левачка (ВИДЕО)

Снимка: Lap.bg

