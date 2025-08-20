Веласкес разкри ще играят ли Костадинов и Сангаре срещу Алкмаар

Нападателят Мустафа Сангаре и полузащитникът Георги Костадинов няма да играят за Левски в мача срещу АЗ Алкмаар от плейофите за влизане в Лигата на конференциите.

Това разкри треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди първата среща с холандците.

Левски посреща тима на 21 август, четвъртък, на националния стадион "Васил Левски", като се очаква по трибуните да има 40 000 зрители.

Контузени

Въпреки че участваха в днешната тренировка, Сангаре и Костадинов продължават да се борят с травми.

Нападателят игра за последно при домакинската победа над Сабах преди две седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу Спартак Варна и Ботев Враца. Костадинов пък се контузи срещу "соколите" на 10 август.

"100% не. Костадинов и Сангаре няма да играят. Това е ситуацията към момента. Останалите играчи са здрави", бе категоричен специалистът.

Друг стил

Веласкес заяви, че добре е проучил съперника и със сигурност "сините" няма да използват същия стил на игра срещу него, както този срещу Брага - португалския тим, от който Левски отпадна в пресявките за Лига Европа.

"По същия начин няма да играем, защото противника изисква друго поведение. Ако имате предвид за интензитета влагането и отговорността, ако искаме да продължим, трябва да излезем възможно най-концентрирани. Продължаваме по същия начин да се стараем ние да доминираме и да сме по-активни с топка или без.

След това идват и детайли, които трябва да модифицираме. АЗ Алкмаар има различна динамика от Брага съответно и ние трябва да имаме друг отговор. За нас е най-важно ние как ще изглеждаме на терена. Имаме шанс да участваме в плейофа и това се дължи на нивото и добрите игри, които до момента показаха играчите", заяви Веласкес.

Семейство

Специалистът заяви, че най-важен за Левски е колективът.

"Ние сме голямо семейство. Това е най-важното нещо за нас. Няма напрежение. Опитваме се да се наслаждаваме. Това е нашата нагласа.

Трябва да сме ефективни във всеки мач, а не само срещу АЗ. Отново ще кажа, че съм изключително горд от футболистите. Благодарение на тях изпитвам удоволствие от работата в клуба. Можем да подобрим ефективността пред гола, но считам, че отборът е във възходяща линия", завърши Веласкес.