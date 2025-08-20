Мач и шествие: Промените в движението в София заради мача на Левски

Феновете на Левски ще проведат шествие преди важния мач с АЗ Алкмаар от плейофите за влизане в Лигата на конференциите.

Мачът е в четвъртък, 21 август, на националния стадион "Васил Левски" в София от 21:00 ч.

Очаква се срещата да бъде посетена от 40 000 зрители.

Шествието

Привържениците на Левски обявиха, че ще се придвижат заедно към стадиона. Началната точка е Националният клуб на привържениците на бул. "Тодор Александров" 23.

Феновете тръгват към "Васил Левски" в 18:30 ч., като шествието вероятно ще се отрази на движението по ключови булеварди.

Снимка: Lap.bg

То е традиционно за "сините" преди мачове с ЦСКА на националния стадион, като минава през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", ул. "Ген. Йосиф В. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

До момента от МВР няма информация дали и къде движението ще бъде спирано.

Паркирането

От Столична община обаче вече обявиха ограничения при паркирането около стадиона в четвъртък.

Снимка: Lap.bg

"Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 08:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“;

- От 12:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ ("джобовете").", гласи официалното съобщение.

Билети за Левски - АЗ Алкмаар все още са налични. Реваншът е след седмица, 28 август, в Нидерландия.

