Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

За нея е изписано и изказано толкова много, че едва ли можем да ви изненадаме с нещо. Първата, единствената и неповторима! Едно момиче, което тръгва от Брестовица и покорява Олимп. И то как!? Ваня Гешева има основна роля в рубриката ни "45 години" шампиони, посветена на олимпийските игри в Москва'80.
Първото си олимпийско отличие завоюва на Игрите в съветската столица на едноместен каяк. Тогава именитата германка Биргит Фишер става най-младата шампионка - едва на 18, а 20-годишната българка остава втора, като и това се приема за огромна изненада, побеждавайки редица утвърдени имена.
Родената през 1960 г. в прочут лозарски район – Брестовица, Гешева започва да тренира още от ученичка на Гребната база в Пловдив при Надежда Василева.
Печели първия си бронзов медал на световно първенство още през 1977 г. в двойка каяк, когато е само на 17. Година по-късно взима сребърен медал с четворка каяк. Има сребро от световното първенство в Тампере (1983). Световна шампионка от Монреал през 1986 г.
Олимпийска шампионка на едноместен каяк от Сеул'88. Допълва колекцията си със сребърен медал - К-2, както и бронзов - К-4. Ваня Гешева е единственият спортист в историята на България, който печели златен, сребърен и бронзов медал на един олимпийски форум.
"В Москва отидох за място сред първите шест, щеше да бъде невероятен успех. Съчетание от характер, добра подготовка - звездите ми се наредиха. Много исках да се представя по най-добрия начин - в хода на състезанието вече мечтаех за златото. Бях слаба, нямах все още натрупана маса. В началото на състезанието вятърът бе леко насрещен, а на финала - попътен", спомня си Гешева.
Треньорката ѝ Надежда Василева е сигурна, че ще завърши на второ място. "Винаги бях втора след Фишер, където и да бяхме, където и да се състезавахме... 8 години чаках, за да я победя", признава шампионката.
"Празник за целия спорт бяха олимпийските игри в Москва. Жените бяха на едно място, мъжете - на друго. Почти нищо не можахме да видим от Москва. След това не съм се връщала в руската столица. Нашите състезания бяха в края на олимпийските игри. Изолирахме се от емоциите на останалите наши спортисти, не ходехме да ги гледаме, за да се съхраним и да не прегорим", спомня си Гешева.
Баща ѝ е футболист в Брестовица, закален със спортна жилка. Отраснала е на местния стадион - играе баскетбол, тенис на маса. На 12 кандидатства в спортното училище в Пловдив с лека атлетика. "Бях резерва. Извикаха ни след време всички резерви и наново се пробвахме. Тогава Надежда Василева ме хареса и ме запали по този нов за ония години спорт.
Хареса ми от самото начало, не осъзнавах напълно за какво става дума. Тя ми каза, че тук имам по-голям шанс за медал. Когато е писано нещо да ти се случи - съдбата те насочва", разчита знаците тя.
Имало не малко моменти, в които ѝ е било трудно и е искала да захвърли всичко. "Зима, сняг, сурови условия, тренировки на минус 10 градуса, измръзнали ръце и лед по греблата - как да не искаш да се откажеш...!? В такъв момент оставаш за кратко сам, размишляваш, претегляш нещата и на другия ден... отново си в лодката. До върха се стига с много усилия", тегли чертата Гешева.
Разочарованието през 1984 г. е голямо, но то само я подготвя за апогея през 1988 г. От Сеул тя се връща с пълен комплект медали - златен, сребърен и бронзов.
"С цената на всичко бях готова за това - ядове, проблеми... Над всичко беше той - успехът! Знаех, че няма да имам друг шанс!"
Това е накратко тя - Ваня, момичето от Брестовица, което изкачи Олимп.
Снимки: Личен архив
