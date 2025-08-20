Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

За нея е изписано и изказано толкова много, че едва ли можем да ви изненадаме с нещо. Първата, единствената и неповторима! Едно момиче, което тръгва от Брестовица и покорява Олимп. И то как!? Ваня Гешева има основна роля в рубриката ни "45 години" шампиони, посветена на олимпийските игри в Москва'80.

Първото си олимпийско отличие завоюва на Игрите в съветската столица на едноместен каяк. Тогава именитата германка Биргит Фишер става най-младата шампионка - едва на 18, а 20-годишната българка остава втора, като и това се приема за огромна изненада, побеждавайки редица утвърдени имена.

Родената през 1960 г. в прочут лозарски район – Брестовица, Гешева започва да тренира още от ученичка на Гребната база в Пловдив при Надежда Василева.

Печели първия си бронзов медал на световно първенство още през 1977 г. в двойка каяк, когато е само на 17. Година по-късно взима сребърен медал с четворка каяк. Има сребро от световното първенство в Тампере (1983). Световна шампионка от Монреал през 1986 г.

Олимпийска шампионка на едноместен каяк от Сеул'88. Допълва колекцията си със сребърен медал - К-2, както и бронзов - К-4. Ваня Гешева е единственият спортист в историята на България, който печели златен, сребърен и бронзов медал на един олимпийски форум.

"В Москва отидох за място сред първите шест, щеше да бъде невероятен успех. Съчетание от характер, добра подготовка - звездите ми се наредиха. Много исках да се представя по най-добрия начин - в хода на състезанието вече мечтаех за златото. Бях слаба, нямах все още натрупана маса. В началото на състезанието вятърът бе леко насрещен, а на финала - попътен", спомня си Гешева.

Треньорката ѝ Надежда Василева е сигурна, че ще завърши на второ място. "Винаги бях втора след Фишер, където и да бяхме, където и да се състезавахме... 8 години чаках, за да я победя", признава шампионката.

Никога не се е връщала в Москва

"Празник за целия спорт бяха олимпийските игри в Москва. Жените бяха на едно място, мъжете - на друго. Почти нищо не можахме да видим от Москва. След това не съм се връщала в руската столица. Нашите състезания бяха в края на олимпийските игри. Изолирахме се от емоциите на останалите наши спортисти, не ходехме да ги гледаме, за да се съхраним и да не прегорим", спомня си Гешева.

Баща ѝ е футболист в Брестовица, закален със спортна жилка. Отраснала е на местния стадион - играе баскетбол, тенис на маса. На 12 кандидатства в спортното училище в Пловдив с лека атлетика. "Бях резерва. Извикаха ни след време всички резерви и наново се пробвахме. Тогава Надежда Василева ме хареса и ме запали по този нов за ония години спорт.

Любов от пръв поглед

Хареса ми от самото начало, не осъзнавах напълно за какво става дума. Тя ми каза, че тук имам по-голям шанс за медал. Когато е писано нещо да ти се случи - съдбата те насочва", разчита знаците тя.

Имало не малко моменти, в които ѝ е било трудно и е искала да захвърли всичко. "Зима, сняг, сурови условия, тренировки на минус 10 градуса, измръзнали ръце и лед по греблата - как да не искаш да се откажеш...!? В такъв момент оставаш за кратко сам, размишляваш, претегляш нещата и на другия ден... отново си в лодката. До върха се стига с много усилия", тегли чертата Гешева.

Разочарованието през 1984 г. е голямо, но то само я подготвя за апогея през 1988 г. От Сеул тя се връща с пълен комплект медали - златен, сребърен и бронзов.

"С цената на всичко бях готова за това - ядове, проблеми... Над всичко беше той - успехът! Знаех, че няма да имам друг шанс!"

Това е накратко тя - Ваня, момичето от Брестовица, което изкачи Олимп.

Снимки: Личен архив

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK