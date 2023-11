Сакраменто надстреля Минесота, Везенков не игра (ВИДЕО)

Сакраменто нанесе първо поражение пред собствена публика на Минесота - 124:111. Този двубой бе и спор за първото място в група C на Западната конференция в новия турнир в НБА, но същевременно се брои и за редовния сезон.

За втори път от началото на сезона треньорът на тима Майк Браун не даде нито секунда игрово време на Александър Везенков.

Припомняме, че вчера стана ясно, че националът ни може да напусне Сакраменто в посока Торонто.

clear out and watch the big man WORK pic.twitter.com/DBtEZTcQfI

Най-резултатен за калифорнцийци в Минесота бе Ди'Арон Фокс с 36 точки и 12 асистенции, 19 добави Харисън Барнс. Домантас Сабонис също се прибра в съблекалнята с "дабъл-дабъл" - 15 точки и 11 борби.

"Кралете" на Майк Браун бе точен 17 пъти от далечно разстояние.

Foxy holds down the turbo and goes coast-to-coast for the bucketpic.twitter.com/2V0rOF53yQ