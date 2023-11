Сакраменто най-накрая би, Везенков цял мач на пейката (ВИДЕО)

Александър Везенков остана на резервната скамейка през всичките 53 минути при победата на Сакраменто Кингс със 121:118 над Портланд Трейл Блейзърс след продължение.

За най-добрия играч в Евролигата за миналия сезон това бе първи мач откакто е в НБА, в който не взема участие.

Двубоят в столицата на щата Калифорния бе напълно равностоен, като двата тима почти постоянно разменяха водачеството. Най-голямата преднина за домакините от Сакраменто бе в средата на втората четвърт, когато поведоха с 10 точки, докато Портланд на няколко пъти излизаше напред с аванс до пет точки.

В последната четвърт Трейл Блейзърс играеха по-добре и в заключителните пет минути бяха постоянно напред в резултата.

Сакраменто все пак получи един последен шанс да прати мача в продължение, от който Малик Монк се възползва. 8.3 секунди преди края той бе фаулиран при атаката си към коша и след като вкара двата наказателни удара направи резултат 111:111.

В допълнителното време Монк се отличи с ключовото отиграване, когато 12 секунди преди края овладя борба под коша на противника след неуспешна своя атака.

За победителите от Сакраменто най-резултатен с 27 точки бе центърът Домантас Сабонис, който прибави и 11 борби и 9 асистенции на сметката си. Монк завърши с 23 точки, а Кевин Хъртър вкара 17.

'Lik sinks both and it's knotted up at 111.



End of regulation, we're going into OT https://t.co/l3E1IyUg0m pic.twitter.com/BGDJmp7wtg