Сити гази на старта, Холанд с два гола

Манчестър Сити разгроми с 4:0 Уулвърхемптън като гост в среща от първия кръг на английската Висша лига.

Два гола за "гражданите" отбеляза обичайният заподозрян - Арлинг Холанд - в 34' и 61'. Норвежкият таран вече има 10 срещу Уулвърхемптън - любимата му жертва. По веднъж се разписаха Тижани Райндерс в 37' и резервата Раян Шерки в 81'.

В основата на успеха - 10-и в 11 мача срещу "вълците" в елита, беше лятната покупка Райндерс, дошъл от италианския Милан за 55 млн. евро. Нидерландският полузащитник изработи първото попадение, отбеляза второто и асистира за третото.

Домакините пропиляха три голови възможности, открили се пред централния нападател Йорген Странд Ларсен. Попадение на Маршал Мунеци пък не беше зачетено заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Срещата премина под знака на почитта към паметта на Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли. Феновете запазиха минута мълчание, преди да издигнат хореография, изобразяваща Жота. "Ще те помним, докато вървиш през златни полета", написаха привържениците на Уулвърхемптън, чийто екип носи Жота между 2017 и 2020 г.

Кошмарният август

Поражението е най-тежкото за Уулвс в 26-те мача на Витор Перейра начело на тима. Португалският специалист пое "вълците" през декември миналата година.

Продължава и кошмарът "август" за отбора от Западен Мидландс. Уулвърхемптън има едва един успех в последните си 21 шампионатни двубоя през този месец.

В следващия кръг Уулвс гостуват на Борнемут, докато Сити приема Тотнъм.

