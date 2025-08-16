bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Сити гази на старта, Холанд с два гола

Ново попълнение блести за тима на Гуардиола

Сити гази на старта, Холанд с два гола
Getty Images

Манчестър Сити разгроми с 4:0 Уулвърхемптън като гост в среща от първия кръг на английската Висша лига.

Два гола за "гражданите" отбеляза обичайният заподозрян - Арлинг Холанд - в 34' и 61'. Норвежкият таран вече има 10 срещу Уулвърхемптън - любимата му жертва. По веднъж се разписаха Тижани Райндерс в 37' и резервата Раян Шерки в 81'.

В основата на успеха - 10-и в 11 мача срещу "вълците" в елита, беше лятната покупка Райндерс, дошъл от италианския Милан за 55 млн. евро. Нидерландският полузащитник изработи първото попадение, отбеляза второто и асистира за третото.

Снимка: Getty Images

Домакините пропиляха три голови възможности, открили се пред централния нападател Йорген Странд Ларсен. Попадение на Маршал Мунеци пък не беше зачетено заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR).

Срещата премина под знака на почитта към паметта на Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха в автомобилна катастрофа на 3 юли. Феновете запазиха минута мълчание, преди да издигнат хореография, изобразяваща Жота. "Ще те помним, докато вървиш през златни полета", написаха привържениците на Уулвърхемптън, чийто екип носи Жота между 2017 и 2020 г.

Снимка: Getty Images

Кошмарният август

Поражението е най-тежкото за Уулвс в 26-те мача на Витор Перейра начело на тима. Португалският специалист пое "вълците" през декември миналата година.

Продължава и кошмарът "август" за отбора от Западен Мидландс. Уулвърхемптън има едва един успех в последните си 21 шампионатни двубоя през този месец.

В следващия кръг Уулвс гостуват на Борнемут, докато Сити приема Тотнъм.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

англия манчестър сити сити уулвърхемптън пеп гуардиола гази висша лига уулвс старта Диого Жота арлинг холанд тижани райндерс йорген странд ларсен молиню

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)
Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)
Веласкес проплака: Футболистите не са машини (ВИДЕО)

Веласкес проплака: Футболистите не са машини (ВИДЕО)
ФК Несебър призова да не наричат

ФК Несебър призова да не наричат "наркоман" младежа, блъснал петима с АТВ
Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

Последни новини

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)
Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)
Мощна България отчая Австрия!

Мощна България отчая Австрия!
Най-добрата ни футболистка ще играе в турски гранд

Най-добрата ни футболистка ще играе в турски гранд
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV