Баскетбол

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Играя за фамилията, за номер 12, за хората..., не скри емоциите си синът на легендата Жоро Младенов

"Трябваше ни тази победа. Радвам се за момчетата, за отбора, за феновете... Изкарах си го тази вечер. Много неща се бяха насъбрали. Радвам се, че имам шанс да играя за България. Живея за това! Нямаше нещо различно... В съблекалнята си казахме, че няма какво да губим. Имахме спадове, но се държахме заедно.

Емоциите накрая надделяха", каза в ефира на bTV героят за България срещу Австрия - Борислав Младенов, който вкара 30 точки в "Арена Ботевград".

Баща и син Младенови

В залата бе и баща му - легендата Георги Младенов. "Аз отдавна не съм под прожекторите. Поздравявам отбора, че се бори до края. Намериха сили от незавидно положение да спечелят в Ботевград. Момчетата вдъхнаха доверие, че този отбор има бъдеще", каза бившият гард на Левски и националния отбор.

Мощна България отчая Австрия!

А Боби продължи: "Играя за фамилия Младенов, играя за номера, на националния отбор, за феновете. Дано малко съм бил като него тази вечер. Ще опитаме да направим чудо в Нидерландия", завърши националът.

В сряда, 20 август, "лъвовете" гостуват на Нидерландия, като мача също ще ви покажем единствено и само по bTV Action.

