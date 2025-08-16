bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Баскетбол

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

В съблекалнята им казах да си отпуснат душите, сподели пред bTV треньорът на баскетболистите ни

Селекционерът на България Росен Барчовски получи най-хубавия подарък за 65-ия си рожден ден. Победа над България над Австрия. Поздравления за момчетата, които се биха, буквално се биха. За моя щаб, който работи много добре. Щастлив съм, подаръкът в безценен, защото това е бъдещето на националния отбор.

"Отпуснете си душите, играйте баскетбол, забавлявайте се!"

Работихме много добре една седмица, компенсирахме липсата на някои играчи, много енергия вкараха тия играчи.

Мощна България отчая Австрия!

Разборът ми започна с това: "Отпуснете си душите, играйте баскетбол, забавлявайте се". Може би така е трябвало да започнем от първия мач, но човек не може да върне нищо“, сподели селекционерът на България.

Снимка: Lap.bg

За да се класираме, трябва да бием със седем точки. Освен да ги изненадаме с нещо. Има един играч тук, ако се оправи за три дни, казвам го като мечта. Това са мечти. Трябва да се възстановим със страшни усилия, ще направим всичко по силите си. Това ви го обещавам“, каза още Барчовски.

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Звездата на България Александър Везенков бе в "Арена Ботевград", но не играе заради контузия.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

България рожден ден Истории със сърце победа австрия забавление душа росен барчовски подарък селекционер Александър Везенков Нидерландия

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)
Веласкес проплака: Футболистите не са машини (ВИДЕО)

Веласкес проплака: Футболистите не са машини (ВИДЕО)
ФК Несебър призова да не наричат

ФК Несебър призова да не наричат "наркоман" младежа, блъснал петима с АТВ
Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

Първо в bTV: Събраха гласовете за извънредно Общо събрание в щангите

Последни новини

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)
Мощна България отчая Австрия!

Мощна България отчая Австрия!
Най-добрата ни футболистка ще играе в турски гранд

Най-добрата ни футболистка ще играе в турски гранд
Расизъм от фен в инвалидна количка потресе Англия (ВИДЕО)

Расизъм от фен в инвалидна количка потресе Англия (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV