Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Селекционерът на България Росен Барчовски получи най-хубавия подарък за 65-ия си рожден ден. Победа над България над Австрия. „Поздравления за момчетата, които се биха, буквално се биха. За моя щаб, който работи много добре. Щастлив съм, подаръкът в безценен, защото това е бъдещето на националния отбор.

"Отпуснете си душите, играйте баскетбол, забавлявайте се!"

Работихме много добре една седмица, компенсирахме липсата на някои играчи, много енергия вкараха тия играчи.

Разборът ми започна с това: "Отпуснете си душите, играйте баскетбол, забавлявайте се". Може би така е трябвало да започнем от първия мач, но човек не може да върне нищо“, сподели селекционерът на България.

Снимка: Lap.bg

„За да се класираме, трябва да бием със седем точки. Освен да ги изненадаме с нещо. Има един играч тук, ако се оправи за три дни, казвам го като мечта. Това са мечти. Трябва да се възстановим със страшни усилия, ще направим всичко по силите си. Това ви го обещавам“, каза още Барчовски.

Звездата на България Александър Везенков бе в "Арена Ботевград", но не играе заради контузия.

