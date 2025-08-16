Зелено-бял триумф в дербито на Варна

Черно море спечели с 3:1 срещу Спартак Варна в дербито от петия кръг на родния футболен шампионат.

Мачът започна отлично за "моряците", които поведоха още в 1' чрез Георги Лазаров. Спартак обаче отвърна бързо, изравнявайки в 12' с попадение на звездата си Шанде.

Черно море излезе отново напред в 39', когато беше точен Николай Златев. През втората част гостите сложиха точка на спора минута преди края. Тогава се разписа влезлият като резерва Фелипе Кардосо.

Варна е зелено-бяла

Така Черно море няма загуба от Спартак във вече 9 поредни дербита. Серията включва 6 победи и 3 равенства. Последното поражение за "зелено-белите" от градския съперник е с 0:2 на 19 май 2007 г., също на "Коритото".

С успеха тази вечер тимът на националния селекционер Илиан Илиев събра 11 точки на третата позиция - 1 зад лидерите Лудогорец и Левски, докато Спартак остава на 10-ото място с 3 точки.

В шестия кръг "моряците" приемат Локомотив Пловдив, а "соколите" гостуват на Локомотив София.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK