Зелено-бял триумф в дербито на Варна

Черно море спечели с 3:1 срещу Спартак Варна в дербито от петия кръг на родния футболен шампионат.
Мачът започна отлично за "моряците", които поведоха още в 1' чрез Георги Лазаров. Спартак обаче отвърна бързо, изравнявайки в 12' с попадение на звездата си Шанде.
Черно море излезе отново напред в 39', когато беше точен Николай Златев. През втората част гостите сложиха точка на спора минута преди края. Тогава се разписа влезлият като резерва Фелипе Кардосо.
Така Черно море няма загуба от Спартак във вече 9 поредни дербита. Серията включва 6 победи и 3 равенства. Последното поражение за "зелено-белите" от градския съперник е с 0:2 на 19 май 2007 г., също на "Коритото".
С успеха тази вечер тимът на националния селекционер Илиан Илиев събра 11 точки на третата позиция - 1 зад лидерите Лудогорец и Левски, докато Спартак остава на 10-ото място с 3 точки.
В шестия кръг "моряците" приемат Локомотив Пловдив, а "соколите" гостуват на Локомотив София.
