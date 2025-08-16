След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

Станимир Стоилов не се даде на Жозе Моуриньо въпреки спорно съдийство! Воденият от Мъри тим на Гьозтепе направи 0:0 с гранда Фенербахче у дома в среща от втория кръг на турската Суперлига.

И двата отбора завършиха двубоя с човек по-малко - Жуан Сантос от домакините беше изгонен в 62', а Джейдън Остверволде от "фенерите" - в края.

В герой за "Гьоз-Гьоз" се превърна вратарят Матеуш Лис, който отрази дузпа на Андерсон Талиска в четвъртата от шестте минути добавено време.

Битката в Измир

Гьозтепе поиска дузпа още в 3' след съприкосновение между Нордин Амрабат и Жандерсон, такава обаче не бе отсъдена. Малко по-късно реферът отхвърли претенциите и на Фенербахче за наказателен удар за фал на бившия защитник на ЦСКА 1948 Елитон срещу Джон Дуран.

В края на първата част домакините бяха ощетени. Дуран удари с лакът в лицето Алан Годой, но получи само жълт картон.

Жуан потегли към съблекалните в 62', след като извърши нарушение срещу Нелсон Семедо в средата на терена и съдията му показа втори жълт картон. Същото сполетя и Остерволде, който задържа Емерсон в края.

В последните минути фаворитът получи дузпа за фал на Новатус Мироши срещу Дженк Тосун, обаче не се възползва.

Така Мъри вече има две равенства и загуба срещу Фенербахче на Специалния. Двата тима направиха 2:2 в Измир на 17 август миналата година, а на 26 януари столичани се наложиха драматично с 3:2 у дома.

