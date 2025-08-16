bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Расизъм от фен в инвалидна количка потресе Англия (ВИДЕО)

Двойна атака по вкарал два гола на Ливърпул

Расизъм от фен в инвалидна количка потресе Англия. Жертва на грозната атака стана звездата на Борнемут Антоан Семеньо, който вкара и двата гола за своите при загубата с 2:4 от Ливърпул на старта на Висшата лига.

Ганайското крило се оплака от обидите по време на двубоя, което доведе до прекъсване за няколко минути.

Семеньо разкри, че е бил обиждан и след мача. Той публикува на стори в Instagram коментар под свой пост, в който има сложени емотиконки на маймуни.

"Кога ще спре...", написа играчът на "черешките".

Вълнуващо начало

С мача Ливърпул - Борнемут официално започна 34-ият сезон на Висшата лига. Стартът, както се очакваше, беше изключително емоционален.

Първият мач след смъртта на Диого Жота се изигра на „Анфийлд“, а около 50 000 фенове на домакините се сбогуваха с португалския национал и брат му, които загинаха в автомобилна катастрофа преди малко повече от месец.

Първо те изпяха в унисон химна на клуба You'll Never Walk Alone с множество транспаранти с образа и номера на Жота, а след това бе отдадена минута мълчание на двамата в знак на почит.

На терена шампионите срещнаха трудности със Семеньо и компания, но все пак взеха своето с попадения на Юго Екитике, Коди Гакпо, Федерико Киеза и Мохамед Салах.

