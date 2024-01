Сакраменто се спаси в трилър, Везенков отново на пейката (ВИДЕО)

Сакраменто победи Орландо със 138:135 (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 20:17) след две продължения.

Малик Монк е големият герой за "кралете" с 37 точки, следван от Кийгън Мъри с 28 и Домантас Сабонис с 22.

Кингс имаха аванс от 12 точки на полувремето, но той бе стопен от Паоло Банкеро, който бе над всички с 43 точки. И това не е всичко - калифорнийци имаха смазващо предимство под коша, където хванаха 69 борби срещу 46, но опонентът им отбеляза рекордните в историята си 25 тройки в мача.

За съжаление, българската звезда Александър Везенков отново не игра. Родният национал не взе участие и при загубата от Шарлът преди ден.

Lik is on FIRE from deep! @AhmadMonk is currently at 15 PTS, going 5-for-6 from deep! pic.twitter.com/laIJtVViKI