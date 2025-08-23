bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Мъри Стоилов е лидер в Турция

Страхотно представяне на Гьозтепе в първенството

Мъри Стоилов е лидер в Турция
Тимът, воден от Станимир Стоилов - Гьозтепе, оглави класирането в Турция. 

Отборът от Измир е единственият със 7 точки за момента - 2 победи и 1 равенство.

И срещу Моуриньо 

Гьозтепе е единственият отбор с 3 изиграни мача. 

Футболистите на Станимир Стоилов победиха Ризеспор (3:0) и Карагюмрюк (0:2), а с тима на Жозе Моуриньо Фенербахче завършиха 0:0. 

Трябва да отбележим, че турските участници в европейските клубни турнири - Самсунспор, Фенербахче, Истанбул ББ, Бешикташ, отложиха мачове в шампионата. 

Срещу Карагюмрюк

Последният мач на Гьозтепе бе срещу Карагюмрюк. 

Головете в него вкараха Жуниор Олайтан и Жандерсон

Станимир Стоилов е начело на Гьозтепе от 2023 г. През миналия сезон тимът завърши на 8-мо място. 

Българският специалист бе този, който изкачи отбора в елита от второто ниво през 2024 г.

