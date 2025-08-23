Мъри Стоилов е лидер в Турция

Тимът, воден от Станимир Стоилов - Гьозтепе, оглави класирането в Турция.

Отборът от Измир е единственият със 7 точки за момента - 2 победи и 1 равенство.

И срещу Моуриньо

Гьозтепе е единственият отбор с 3 изиграни мача.

Футболистите на Станимир Стоилов победиха Ризеспор (3:0) и Карагюмрюк (0:2), а с тима на Жозе Моуриньо Фенербахче завършиха 0:0.

Трябва да отбележим, че турските участници в европейските клубни турнири - Самсунспор, Фенербахче, Истанбул ББ, Бешикташ, отложиха мачове в шампионата.

Срещу Карагюмрюк

Последният мач на Гьозтепе бе срещу Карагюмрюк.

Головете в него вкараха Жуниор Олайтан и Жандерсон.

Станимир Стоилов е начело на Гьозтепе от 2023 г. През миналия сезон тимът завърши на 8-мо място.

Българският специалист бе този, който изкачи отбора в елита от второто ниво през 2024 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK