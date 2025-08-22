Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!

Футболният свят все още е разтърсен от трагичната смърт на Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха при автомобилна катастрофа в Испания в началото на юли.

Прощаването с двамата португалски играчи продължава от седмици и е особено емоционално на Острова, където Жота игра за Уулвърхемптън и Ливърпул.

Направи добро...

Феновете на тези клубове показаха, че не са го забравили, а „червените“ направиха грандиозен жест, като решиха да платят цялата останала сума (приблизително 15 милиона евро), която Диого трябваше да спечели до края на договора си, на съпругата и децата му.

Снимка: Instagram

За съжаление, освен тези мили жестове, се случи и нещо много грозно, нещо, към което нормален човек може да изрази само отвращение.

Гавра

Liverpool.com обяви, че страница, появила се след смъртта на Жота, уж за набиране на средства за семейството му, вече не съществува! Хора от цял ​​свят даряваха, всеки колкото може, и за кратко време бяха събрани около 75 000 евро.

Снимка: Sky Sports

"В един момент страницата просто изчезна и неизвестно лице или лица са прибрали парите", пише изданието.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK