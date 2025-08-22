bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!

Неизвестно лице или лица са прибрали парите, гърми Liverpool.com

Отвратително: Спечелиха 75 000 евро от смъртта на Жота и след това изчезнаха!

Футболният свят все още е разтърсен от трагичната смърт на Диого Жота и брат му Андре Силва, които загинаха при автомобилна катастрофа в Испания в началото на юли.

Прощаването с двамата португалски играчи продължава от седмици и е особено емоционално на Острова, където Жота игра за Уулвърхемптън и Ливърпул.

Направи добро...

Феновете на тези клубове показаха, че не са го забравили, а червените“ направиха грандиозен жест, като решиха да платят цялата останала сума (приблизително 15 милиона евро), която Диого трябваше да спечели до края на договора си, на съпругата и децата му.

Снимка: Instagram

За съжаление, освен тези мили жестове, се случи и нещо много грозно, нещо, към което нормален човек може да изрази само отвращение.

50 000 плакаха за Жота:

Гавра

Liverpool.com обяви, че страница, появила се след смъртта на Жота, уж за набиране на средства за семейството му, вече не съществува! Хора от цял ​​свят даряваха, всеки колкото може, и за кратко време бяха събрани около 75 000 евро.

Снимка: Sky Sports

"В един момент страницата просто изчезна и неизвестно лице или лица са прибрали парите", пише изданието.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Сълзи на старта на сезона: Семейството на Жота посети Анфийлд и Молиню

Тагове:

пари ливърпул Испания семейство катастрофа смърт сметка домейн Андре Силва Диого Жота

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

ЦСКА представи седми нов

ЦСКА представи седми нов
Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич
Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)

Говориш на руски? Жълт картон! (ВИДЕО)
Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Как отслабна Серина Уилямс? Тя разказа за това срещу пари

Последни новини

Огромно признание за Невяна Владинова

Огромно признание за Невяна Владинова
Колко похарчи ЦСКА за трансфери?

Колко похарчи ЦСКА за трансфери?
ЦСКА представи седми нов

ЦСКА представи седми нов
Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич

Анчелоти разкри невероятната тайна на Лука Модрич
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV