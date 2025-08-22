Колко похарчи ЦСКА за трансфери?

Чистката в ЦСКА продължава с пълна сила! Днес си тръгна и Джейсън Локило. Той стана 26-ият играч на клуба от началото на миналия сезон, който напуска "армейците".

Раздялата на ЦСКА с Джейсън Локило по взаимно съгласие не е непозната практика на "Армията", откакто "Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука" придоби собствеността в клуба през юли 2024 г. Само от началото на този сезон 31-кратният шампион се е разделил с 10 футболисти, като само от преотстъпването на Матиас Фаетон в Цюрих, клубът е получил приходи (бер. ред. - 1 200 000 млн. евро за сезон).

В останалите девет случая ЦСКА е капо. Джонатан Линдсет, Станислав Шопов, Марселино Кареасо и Димитър Евтимов си тръгнаха като свободни агенти, а Иван Дюлгеров, Лиъм Купър, Зюмюр Бютучи, Тибо Вион и споменатият вече Джейсън Локило - разтрогнаха договорите си по взаимно съгласие.

Джейсън Локило е 23-ият играч от началото на сезон 2024/25, който напуска ЦСКА без трансферна сума.

Белгийският полузащитник, който пристигна в тима през лятото на 2024 г. от Хъл Сити за 400 000 евро, е поредният футболист, който не успява да оправдае очакванията на ръководството и феновете на клуба.

От началото на сезон 2024/25 ЦСКА е похарчил общо 10 950 000 евро за трансфери. "Червените" са привлекли 21 футболисти (не броим футболистите от дублиращия тим) и се е разделил с 26. Клубът е получил приходи от продажбите само на... двама от тях.

Става въпрос за голмайстора на тима от изминалия сезон Годуин Коялипу и централният защитник Християн Петров. Френският Ланс плати 2 млн. евро за футболиста на ЦАР през миналата зима, а нидерландският Хееренвеен извади 500 000 евро.

ЦСКА има приходи и от наемите на Фаетон в Цюрих, както и от Димитър Евтимов, който прави чудеса в Ботев Враца (150 000 евро). Това означава, че от 10 950 000 евро разходи, „червените“ са избили по-малко от 4 милиона евро или по-точно 3,85 млн. евро. Данните са от на transfermarkt.com.

Най-скъпият входящ трансфер, който ЦСКА прави, откакто "Национален фонд за спорт, култура, изкуство и наука" придобива мажоритарния пакет акции в клуба, е този на Леандро Годой. Бившият футболист на Берое и голмайстор на елитния ни шампионат през изминалия сезон пристигна на „Армията“ за 1,8 млн. евро.

Топ стрелецът на ЦСКА за миналата кампания Годуин Коялипу пък е човекът, който си тръгна за най-голяма сума – 2 милиона евро.

