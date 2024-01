Сакраменто спря черна серия, Везенков се контузи (ВИДЕО)

Александър Везенков получи контузия при победата на неговия Сакраменто срещу Атланта у дома със 122:107. След като до последно бе под въпрос за мача заради проблеми с левия глезен, през третата част българинът изкълчи десния си и не довърши срещата.

Преди контузията най-добрият играч в Евролигата за миналия сезон вкара 8 точки (2 тройки) и хвана 2 борби за 6 минути.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 г. се появи за първи път в игра в средата на втората част, като остана на паркета 4 минути, в които вкара единия от двата си опита от тройката.

Sasha Vezenkov went to the locker room after suffering an ankle injury on this play pic.twitter.com/Ko4aCAqghh