Треньорът на Везенков потъна в скръб

Треньорът на Сакраменто, част от който е и най-добрият баскетболист в Евролигата за миналия сезон Александър Везенков - Майк Браун, говори за смъртта на Деян Милойевич и въздействието, което тя оказа върху него.

Сръбският специалист почина внезапно в сряда.

Самият Браун бе част от щаба на Уориърс в периода 2016-2022 и познаваше отлично Деян.

"Първо искам да изпратя съболезнованията си на Деки, семейството му, приятелите му, Уориърс... Страхотен, велик човек! Той имаше страхотен баскетболен ум", започна Браун пред репортерите.

"Знаех ситуацията. Близки сме със Стив Кер. Кореспондирахме си, така че знаех, още когато го приеха в реанимацията."

Браун продължи да говори за скъпия си приятел с буца в гърлото. "Той означаваше много, всички сме като семейство. Семействата имат възходи и падения, това не съществуваше при него, той винаги беше нагоре, това е уникално умение в този бизнес. Особено когато имаш такова уважение от всички - винаги беше там по средата, нито много високо, нито твърде ниско.

Bogdan Bogdanovic shares his thoughts on the passing of Warriors assistant coach Dejan Milojevic pic.twitter.com/OiE9vAhtzF