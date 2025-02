Световният шампион отказа "лъвовете" от европейската мечта

Край на надеждите за участие на мъжкия ни национален отбор на Евробаскет 2025! "Лъвовете" загубиха с 85:94 от световния шампион Германия като гости.

В Бамберг България беше без най-големите си звезди - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, които не получиха разрешение от своите клубове да играят.

Sweden and Montenegro have qualified for #EuroBasket 2025.br>

Bulgaria has been eliminated.pic.twitter.com/R5r8az6FeQ