Трагедия на мач на Везенков: Фен на Сакраменто почина в залата

Мачът между Сакраменто Кингс и Ню Орлийнс Пеликанс, който се игра тази сутрин, бе белязан от голяма трагедия.

Фен почина по време на мача, който Везенков и компания загубиха със 117:127, след като му прилоша и намесата на спешните медици не успя да му помогне. Калифорнийци обясниха ситуацията чрез официално изявление.

Kings say a fan tragically died at tonight’s game after having a medical emergency and receiving CPR. pic.twitter.com/ggUTA1Pxnn