Убиха баскетболист пред очите на майка му

Ужасна трагедия се разигра в Америка. Във Филаделфия бе прострелян 17-годишният баскетболист Ноа Скъри.

Той бе лидер на отбора си в гимназия "Самюъл Фелс". Както съобщават медиите в САЩ, убийството е извършено близо до дома му, а майка му е била с него.

Тя е станала свидетел на трагичната сцена, в която синът ѝ е прострелян с огнестрелно оръжие.

Инцидентът е станал около седем часа сутринта във вторник, като са били изстреляни 20 куршума.

"Този тийнейджър беше изключителен. Не е имал проблеми в училище. Никой не знае каква е причината", казаха властите.

В писмо, изпратено до семейството на Скъри, директорът на училището отбелязва, че наскоро той е постигнал най-добрия резултат в училищните тестове.

17 year old high school basketball star Noah Scurry who had the highest SAT score in his graduation class was killed in Philly a day after he dissed his opps in his first ever rap video. pic.twitter.com/SFv9E0ku2r