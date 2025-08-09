България на "поправителен". Къде да гледате мача срещу Нидерландия?

Време е за баскетбол в каналите на bTV Media Group!

Днес, 9 август, от 17:30 ч. ще може да гледате пряко втория мач на мъжкия национален отбор на България от предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 г. Противникът е Нидерландия.

"Лъвовете" на Росен Барчовски ще търсят задължително победата след поражението от Австрия преди дни.

Кога и къде?

bTV Action е единствената телевизия, която ще ви направи зрители на срещата в "Арена СамЕлион" в Самоков!

Снимка: Bulgarian Basketball Federation

Мачът ще започне в 18:00 ч., а половин час преди това, още от 17:30 ч., ще може да се насладите на студиото ни с много интересни анализи, гости, включвания от залата.

България - Нидерландия, 17:30 ч., пряко по bTV Action.

Втори опит

В първия си мач в сряда, 6 август, България допусна нещастна загуба като гост на Австрия със 76:88. Този път обаче "лъвовете" се завръщат пред емоционалната родна публика.

Снимка: Lap.bg

Нидерландия пристига с една победа в актива си - над австрийците. Резултатът в нея беше 65:64 - доста драматично.

Така в момента България е на последно място в групата, но остават още три мача до крайното класиране. Първите два тима се класират за следващата фаза на квалификациите, която стартира през есента.

Без промени

Селекционерът Росен Барчовски ще разчита на същия състав от мача с Австрия:

Борислав Младенов, Брандън Йънг, Александър Стоименов, Николай Михайлов, Димитър Димитров, Емил Стоилов, Иван Алипиев, Йордан Минчев, Мирослав Васов, Константин Костадинов, Константин Тошков и Илиян Пищиков;

Снимка: Bulgarian Basketball Federation

Най-добрият ни действащ баскетболист - Александър Везенков, отново е извън сметките. Надеждата обаче е той да се присъедини към тима за мачовете през следващата седмица. Асът на Олимпиакос и най-полезен играч през миналия редовен сезон на Евролигата все още се възстановява от контузия в глезена.

"Винаги съществува такава възможност, зависи дали Сашо ще се почувства добре и дали ще има желание. Той смятам, че има винаги желание, въпросът е дали ще се почувства добре, да направи няколко тренировки", заяви Барчовски.

С Везенков или без, целта е ясна - победа над Нидерландия!

Мача може да гледате пряко по bTV Action от 17:30 ч. днес, 9 август!

Програма на мачовете

9 август (събота)

България – Нидерландия

Място: Самоков

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

16 август (събота)

България – Австрия

Място: Ботевград

Начален час на мача: 18:00 часа

Канал на излъчване: bTV Action

20 август (сряда)

Нидерландия – България

Място: Алмере

Начален час: 20:30 часа българско време

Канал на излъчване: bTV Action

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK