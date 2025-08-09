bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ако съдим по публикациите в социалните мрежи

Ана и Бастиан започват да делят... децата

Разводът на бившата номер 1 в света на тениса Ана Иванович и световния шампион по футбол с Германия Бастиан Швайнщайгер вече е факт.

Двойката се раздели изненадващо преди месеци, като и двамата до момента отказват коментар. 

Стана ясно обаче, че бившият футболист има нова любима - българката Силва Капитанова, с която вече не крият отношения и бяха на почивка в Гърция. 

През това време Ана пътува и бе гост на "Уимбълдън", където се забавлява с приятели. След това изтри почти всички снимки с вече бившия си съпруг от социалните мрежи.

На пръв поглед всичко е много мирно и тихо, но... кой ще вземе попечителство над децата?

Лука, Леон и Тео

След 10 години брак Иванович и Швайнщайгер се радват на трима сина - Лука (7 години), Леон (4 години) и Тео (2 година).

Тримата по-често в последните седмици са в обкръжението на майка си, но трябва да отбележим, че Бастиан бе на дълго турне като представител на Шампионската лига в Азия. 

При кой обаче ще са след развода? 

Според сръбските медии, вече тече процедура по разделяне на родителски права и това е причината за последните снимки в социалните мрежи на родителите им. 

Добрата майка

Наскоро Иванович показа как приготвя закуска за синовете си. 

Във видеото тя реже плодове в интересни форми и декорира чиниите им. 

На пръв поглед не става дума за рекламно видео, а за кадри от ежедневието ѝ. 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Обичаният татко

На 1 август Швайнщайгер имаше рожден ден. Той стана на 41 години, а в социалните мрежи се показа с... торта.

"Честит рожден ден на най-добрия баща", бе изписано на сладкиша. 

"Благодаря на всички за пожеланията", написа той. В коментарите обаче потребителите не пропуснаха да го "захапят" заради Силва.

Имотите

Съдът вероятно ще реши за децата, а за имотите ще им послужи договор от над 60 страници, подписан преди сватбата. 

Двамата спортисти имат отделни банкови сметки, а всичко около притежанията им преди и по време на брака вече е уредено.

Ана Иванович призна всичко за Швайнщайгер

Тагове:

деца развод синове ана иванович бастиан швайнщайгер попечителство

