Ана и Бастиан започват да делят... децата

Разводът на бившата номер 1 в света на тениса Ана Иванович и световния шампион по футбол с Германия Бастиан Швайнщайгер вече е факт.
Двойката се раздели изненадващо преди месеци, като и двамата до момента отказват коментар.
Стана ясно обаче, че бившият футболист има нова любима - българката Силва Капитанова, с която вече не крият отношения и бяха на почивка в Гърция.
През това време Ана пътува и бе гост на "Уимбълдън", където се забавлява с приятели. След това изтри почти всички снимки с вече бившия си съпруг от социалните мрежи.
На пръв поглед всичко е много мирно и тихо, но... кой ще вземе попечителство над децата?
След 10 години брак Иванович и Швайнщайгер се радват на трима сина - Лука (7 години), Леон (4 години) и Тео (2 година).
Тримата по-често в последните седмици са в обкръжението на майка си, но трябва да отбележим, че Бастиан бе на дълго турне като представител на Шампионската лига в Азия.
При кой обаче ще са след развода?
Според сръбските медии, вече тече процедура по разделяне на родителски права и това е причината за последните снимки в социалните мрежи на родителите им.
Наскоро Иванович показа как приготвя закуска за синовете си.
Във видеото тя реже плодове в интересни форми и декорира чиниите им.
На пръв поглед не става дума за рекламно видео, а за кадри от ежедневието ѝ.
View this post on Instagram
На 1 август Швайнщайгер имаше рожден ден. Той стана на 41 години, а в социалните мрежи се показа с... торта.
"Честит рожден ден на най-добрия баща", бе изписано на сладкиша.
"Благодаря на всички за пожеланията", написа той. В коментарите обаче потребителите не пропуснаха да го "захапят" заради Силва.
View this post on Instagram
Съдът вероятно ще реши за децата, а за имотите ще им послужи договор от над 60 страници, подписан преди сватбата.
Двамата спортисти имат отделни банкови сметки, а всичко около притежанията им преди и по време на брака вече е уредено.
