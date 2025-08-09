Санкция за Ламин Ямал и Роберт Левандовски заради допинг

Двете големи звезди на Барселона - Ламин Ямал и Роберт Левандовски, получиха санкции от УЕФА заради... допинг контрол.

Това става ясно от публикация на испанското издание "Марка".

Двамата са глобени заради действията си след последния мач на каталунците в европейските клубни турнири през миналия сезон - гостуването на Интер на полуфинал в Шампионската лига. След него Барса отпадна драматично с гол в 99-ата минута.

Глобата

Ямал и Левандовски трябва да платят по 5000 евро заради нарушение на протокола за взимане на допинг проба.

От "Марка" уточняват, че не става въпрос за пропуснат тест, а по-скоро за закъснение или неспазване на точните инструкции на проверяващите.

Снимка: Reuters

Подобни грешки на футболистите са рядкост, тъй като в тимовете доста стриктно следят за реда при допинг тестовете.

За Ямал, който взима 320 577 евро на седмица, и за Левандовски със седмична заплата от 400 577 евро, глобата едва ли ще е проблем.

И Флик е глобен

Санкция от УЕФА има и за треньора на Барселона Ханзи Флик и за неговия помощник Маркус Зорг.

Те няма да могат да седят на скамейката на Барса за първия им мач в Европа, а причината е неспортсменско държание по време на мача с Интер.

Снимка: Reuters

Заради хвърлени предмети към терена от феновете и използване на фойерверки на Сан Сиро, каталунците ще трябва да платят 8000 евро.

