Везенков деактивира Instagram профила си след фиаското в Абу Даби

Олимпиакос и Александър Везенков претърпяха загуба с 68:78 от Монако в полуфинала на Финалната четворка на Евролигата в Абу Даби. Това бе четвърто поредно участие на "червено-белите" от Пирея, но за пореден път те не успяха да спечели титлата.

Разочарованието в лагера на гърците беше очевидно, дотолкова, че MVP в плейофите Александър Везенков временно деактивира акаунта си в Instagram минути след финалната сирена.

Везенков имаше изключителен сезон и направи всичко възможно, за да изведе Олимпиакос до номер 1 в схемата, но не успя да се отличи на полуфинала.

Лидерът на тима на Йоргос Барцокас завърши само със 7 точки (2/4 за две точки, 0/6 отвъд дъгата, 3/5 от наказателни удари), прибавяйки 8 борби, една асистенция и две откраднати топки.

Sasha Vezenkov admitted personal disappointment and took responsibility for Olympiacos’ Final Four loss to Monaco



More details: https://t.co/mFoPCcJ3bf pic.twitter.com/eJdeNKCDfl