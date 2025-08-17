Това ли е краят? Григор Димитров аут от топ 30

Григор Димитров загуби две позиции в годишната класация (Race to Turin) и вече заема 32-ро място. Тази класация отчита единствено резултатите от сезон 2025 и определя кои осем тенисисти ще участват на финалния Мастърс в края на годината. Сезонът на българина бе осеян с трудности – контузия на "Уимбълдън" и официалното му решение да не играе на US Open означават, че спадът му в ранглистата се очаква да продължи.

Кога ще го видим отново на корта?

Снимка: Instagram

Много от последователите на 34-годишния хасковлия се питат дали ще го видят изобщо на корта до края на годината.

Междувременно световният №1 Яник Синер е първият и засега единствен тенисист, който вече си осигури участие на финалния Мастърс, след като натрупа 6400 точки, далеч над квалификационната граница от 6045 точки.

Италианецът, който на 16 август навърши 24 години, стигна до финала на Мастърса в Синсинати, където ще срещне Карлос Аркарас.

