„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

Александър Исак, както се и очакваше, не игра в първия мач на Нюкасъл от новия сезон на Висшата лига - 0:0 с Астън Вила. Пресата на Острова е убедена, че Ливърпул все още се опитва да привлече нападателя, а се съобщава, че дори Реал Мадрид вече се интересува от шведа.

Според The Athletic, Исак вярва, че кариерата му с екипа на "свраките" е приключила, дори ако никога не се случи трансфер на "Анфийлд".

Привържениците изпратиха съобщение на Александър

А феновете вече са уморени. След равенството 0:0 с Астън Вила, привържениците изпратиха съобщение на Александър: „Той е алчен негодник.“

В същото време крилото на Нюкасъл Антъни Гордън, застанал до трибуната на Нюкасъл, даваше интервю за TNT Sports – говореше за Исак и как отборът трябва да бъде единен. Забелязвайки англичанина, феновете се насочиха към него и започнаха да скандират името на Антъни.

Първоначално „червените“ предложиха 110 милиона паунда. „Свраките“ отказаха и сега се обсъжда вариантът от 80+60 милиона паунда - първата половина се изплаща веднага, а втората през следващия сезон.

Изнесъл се е от дома си

Преди стана ясно, че Исак се е изнесъл от дома си в опит да напусне Нюкасъл. Според The Times, нападателят е напуснал къщата, в която живее, откакто се е присъединил към Нюкасъл през 2022 г. Собственикът на имота вече е започнал да търси нови наематели.

Исак е решил да напусне Нюкасъл още през юли, след като агентите на играча са прекратили преговорите с клуба за нов договор, а шведът е отхвърлил всички оферти.

