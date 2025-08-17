bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак

Няма обратен път назад

„Алчен негодник“: Феновете на Нюкасъл с послание към Александър Исак
Reuters

Александър Исак, както се и очакваше, не игра в първия мач на Нюкасъл от новия сезон на Висшата лига - 0:0 с Астън Вила. Пресата на Острова е убедена, че Ливърпул все още се опитва да привлече нападателя, а се съобщава, че дори Реал Мадрид вече се интересува от шведа.

Според The Athletic, Исак вярва, че кариерата му с екипа на "свраките" е приключила, дори ако никога не се случи трансфер на "Анфийлд".

Привържениците изпратиха съобщение на Александър

А феновете вече са уморени. След равенството 0:0 с Астън Вила, привържениците изпратиха съобщение на Александър: Той е алчен негодник.“

Сити гази на старта, Холанд с два гола

В същото време крилото на Нюкасъл Антъни Гордън, застанал до трибуната на Нюкасъл, даваше интервю за TNT Sports говореше за Исак и как отборът трябва да бъде единен. Забелязвайки англичанина, феновете се насочиха към него и започнаха да скандират името на Антъни. 

Първоначално червените“ предложиха 110 милиона паунда. Свраките“ отказаха и сега се обсъжда вариантът от 80+60 милиона паунда - първата половина се изплаща веднага, а втората през следващия сезон.

Изнесъл се е от дома си

Преди стана ясно, че Исак се е изнесъл от дома си в опит да напусне Нюкасъл. Според The Times, нападателят е напуснал къщата, в която живее, откакто се е присъединил към Нюкасъл през 2022 г. Собственикът на имота вече е започнал да търси нови наематели.

Исак е решил да напусне Нюкасъл още през юли, след като агентите на играча са прекратили преговорите с клуба за нов договор, а шведът е отхвърлил всички оферти.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

Тагове:

ливърпул дом имот фенове нюкасъл собственик оферти послание Александър Исак алчен негодник

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)
Зелено-бял триумф в дербито на Варна

Зелено-бял триумф в дербито на Варна
Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)

Героят Борислав Младенов: Ще опитаме да направим чудо! (ВИДЕО)
Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Росен Барчовски мечтае: Има един играч тук, ако се оправи за три дни... (ВИДЕО)

Последни новини

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига
След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)

След късна драма: Мъри не се даде на Моуриньо (ВИДЕО)
Зелено-бял триумф в дербито на Варна

Зелено-бял триумф в дербито на Варна
Сити гази на старта, Холанд с два гола

Сити гази на старта, Холанд с два гола
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV