Искаше го Челси, но той избра Палас: Национал подписа с отбор от Висшата лига

Младият български вратар Росен Модев подписа договор с Кристъл Палас. 15-годишният страж бе част от Академията на Челси в продължение на три години. Талантът, роден през 2010 г., е и част от юношеския национален отбор до 15 години.

"Сините" от Лондон са искали да си го върнат, но Росен е избрал Палас, научи bTV.

Европейският шампион идва у нас скоро! Вижте програмата на националите

Дядото на Модев е пазил за Славия, а баща му Ивайло Модев е юноша на Левски и с мачове в професионалния футбол у нас.

"Изключително съм щастлив за още една година под рамките на вратата на академията на Кристъл Палас. Гледам напред и очаквам бъдещите успехи на клуба с нетърпение", написа преди дни Модев-младши на страницата си в Instagram.

В клуба, който на 10 септември 2025 ще чества своята 120-годишнина, има и друг българин - бившият нападател на националния отбор Светослав Тодоров е треньор в школата на Кристъл Палас, но на друг набор. Тоди, който направи сериозна кариера на Албиона, работи в Академията на "орлите" от 2020 г.

